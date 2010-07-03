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12:12

Оздоровительный комплекс в стиле "Дома Прерий" построят в "Лужниках"

город строительство

12:12

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В "Лужниках" появится оздоровительный комплекс. В нем спортсмены смогут восстанавливаться после тренировок, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание выполнят в стиле "Дома Прерий", изобретенном американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. В своей основе он объединяет здание с природой.

"Отличительной особенностью нового комплекса в "Лужниках" станут вогнутые кровли, похожие на развивающиеся паруса", – отметил Кузнецов. Здание разделят на отдельные выступающие объемы. Поверхности фактурных стен будут чередоваться с большими витражными окнами.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Всего предусмотрены пять блоков с собственной зоной оздоровительных процедур, массажным кабинетом и душевыми. Фасады облицуют керамогранитом светлого оттенка с текстурой, напоминающей кирпичную кладку.

Также предстоит обустроить террасу с перголой, вокруг комплекса расположится система внутренних двориков, сформированных живой изгородью из самшита. Общая площадь строения составит порядка 3,7 тысячи квадратных метров.

Ранее Москомархитектура утвердила дизайн-проект дворца водных видов спорта в "Лужниках". После реконструкции дворец превратится в современный плавательный центр, оснащенный по последнему слову техники.

город строительство

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