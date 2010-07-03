Дворец водных видов спорта в "Лужниках" оформят в стиле хай-тек

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" после реконструкции превратится в современный плавательный центр, оснащенный по последнему слову техники, а его интерьер оформят в стиле хай-тек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Дизайн-проект утвержден в Москомархитектуре", – говорится в сообщении.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, для этого стиля характерны технологичность и детали из стекла.
Он отметил, что дополнительный свет помещениям придадут прозрачные поверхности. Стены и колонны облицуют фибропанелями и стеклом, а пол выложат камнем.
"Главным элементом дизайна станут геометрические фигуры – кольца. Они будут повторяться в декоративном оформлении ограждений, стен и потолков, форме бассейнов, фонтанов, осветительных приборов и предметов интерьера", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
В комплексе разместятся профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом. Кроме того, откроются аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта.
Также на территории спорткомплекса "Лужники" идут работы по строительству Центра художественной гимнастики.
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