Зона водных развлечений появится в "Олимпийском"

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В спорткомплексе "Олимпийский" планируют создать зону водных развлечений, которая будет включать в себя учебный дайвинговый центр, водный парк для детей и молодежи, а также пляжный парк, передает РИА Недвижимость со ссылкой на презентацию, представленную на конференции "Арена-Форум".

Планируется, что также там появится пляж с приливной волной, детская песочная зона и четыре площадки для пляжного волейбола.

После реконструкции в комплексе будет концертный зал, кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал и другие объекты.

Бассейн и основную арену "Олимпийского" соединят переходами на уровне стилобата, а также предпоследнего этажа. В последнем планируется открыть беговой клуб с километровой дорожкой в виде восьмерки.

С 1 января комплекс находится на капитальном ремонте. После реконструкции архитектурный облик и фасады зданий спорткомплекса "Олимпийский" сохранят. Также комплекс после реконструкции сохранит спортивную функцию. Здесь будет крытый каток, теннисные корты, фитнес-зоны. По предварительным данным, в реконструкцию комплекса планируют вложить около 400 миллионов долларов.

