Облик "Олимпийского" сохранится при реконструкции

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Архитектурный облик и фасады зданий спорткомплекса "Олимпийский" сохранят при его реконструкции. С 1 января комплекс находится на капитальном ремонте.

"Ведутся работы подготовительного периода для организации площадки под реконструкцию. Ведутся проектные работы. Проектом предусмотрено полное сохранение архитектурного облика и фасадной части зданий. По срокам реконструкция стадиона и бассейна займет три года. Бассейн пока продолжает работать в штатном режиме, будет работать до лета", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спорткомплекса.

"Олимпийский" после реконструкции сохранит спортивную функцию. В обновленном спорткомплексе появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк. Также здесь будет центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок, кинотеатр, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, а также парковка и рестораны.