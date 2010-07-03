Бассейн в "Лужниках" откроют ко Дню города

Бассейн "Лужники" откроется после реконструкции ко Дню города. Об этом сообщил советник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрей Казачков.

Он отметил, что в настоящий момент строительные работы находятся в стадии завершения. Общая готовность объекта составляет более 80%.

Реконструкция бассейна "Лужники" началась в 2016 году. После открытия площадь комплекса составит 50 тысяч квадратных метров. В здании будут располагаться три бассейна, аквапарк, бани, сауны, СПА-зоны, детские площадки, два фудкорта и боксерский клуб.

Один из бассейнов будет оборудован подъемным дном, что обеспечит доступ детей и маломобильных граждан. Казачков добавил, что спорткомплекс предназначен для активного отдыха москвичей. Пока в бассейнах не собираются проводить соревнования, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2020 году завершится строительство крупнейшего в России теннисного комплекса, который будет располагаться на территории "Лужников".

Площадь теннисного комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.

