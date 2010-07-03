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02:16

Увеличение турпотока в Москву прогнозируют после открытия "Острова мечты"

город парки туризм

02:16

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Увеличение потока туристов в Москву после открытия парка "Остров мечты" прогнозируется на уровне 16 процентов.

Как пояснил член совета директоров компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев на Московском урбанистическом форуме (МУФ), развлечения являются главным драйвером развития турпотока.

По его словам, большие тематические парки присутствуют в каждом крупном городе. Муцоев также отметил, что поменяется категория туристов.

"Если сегодня в Москву приезжает большое количество бизнес-туристов, то будут приезжать туристы с детьми и оставаться больше дней", – приводит его слова ТАСС.

Чтобы справиться с увеличением плотности движения в связи с открытием парка, была разработана новая транспортная схема для района Нагатинский Затон.

Всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть осенью 2019 года. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября.

Объект будет полностью крытым, в нем расположатся парк с аттракционами, городской променад, а также ландшафтный парк.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Москве вырос в два раза за последние 10 лет. В 2018 году столицу посетило более 23 миллионов человек.

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