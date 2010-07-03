Самый экстремальный аттракцион установили в "Острове мечты"

Фото: пресс-служба парка

В парке развлечений "Остров мечты" продолжается заключительный этап отделочных работ и монтаж аттракционов, сообщает пресс-служба парка.

К настоящему моменту все оборудование, необходимое для открытия первой очереди парка, доставлено в Москву. Закончена установка самого экстремального аттракциона. Гигантские качели "Храм Огня" смогут поднять гостей на высоту 20 метров. Режим работы предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов.

Также смонтированы аттракцион "Птеродактили" и веревочная башня падения. Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне "Замок Снежной королевы".

В апреле в парке "Остров мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлены "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков".

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся пять тематических зон: спортивная, семейная, детская, интерактивная и непосредственно парковая, где появятся скверы и искусственные озера.

