Посетители "Острова Мечты" окажутся на высоте

Фото: пресс-служба "Острова Мечты"

В тематическом парке "Остров Мечты" завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлена "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков". Большую часть аттракционов обещают смонтировать до конца мая.

В "Летной школе" посетители смогут управлять собственным вращением во время полета с помощью крыльев. Высота аттракциона составляет 22 метра, диаметр траектории полета – 29 метров. Аттракцион рассчитан на посетителей ростом от 130 сантиметров ростом. Оправиться в полет одновременно смогут 12 человек. Столь популярный в странах Европы и Америки, аттракцион все еще не представлен в России и странах СНГ.

"Каждый посетитель сможет почувствовать себя пилотом, осваивающим полет. Развлечение очень популярно за рубежом среди любителей испытать свой вестибулярный аппарат. Уверен, что оно придется по душе и российским любителям острых ощущений", – сказал технический директор тематического парка "Остров Мечты" Иван Шоль.

Также в парке установили аттракцион "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башню Гаргамеля" в зоне "Деревня смурфиков". Первый совмещает классический аттракцион с медиасоставляющей. Второй рассчитан на детей от четырех лет. Монтаж аттракциона завершен, следующим этапом станет возведение стен и декораций вокруг башни, настройка игровой составляющей и комплексные испытания.

Большую часть аттракционов – 90 процентов из них – планируют установить до конца весны. Все аттракционы проходят двойную проверку на соответствие действующим нормам по безопасности России и Европейского Союза. После монтажа каждый аттракцион подвергается нагрузочным испытаниям с применением специально манекенов, имитирующих загрузку людьми.