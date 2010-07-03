Строительство парка "Остров мечты" вышло на финишную прямую

Строительство парка "Остров мечты" подошло к завершающей стадии, сообщает пресс-служба парка.
Работа над конструктивом здания завершена, начался заключительный этап отделочных работ и монтажа аттракционов. Отмечается, что наиболее высокой степени готовности – двухъярусная парковка, рассчитанная на 3800 машино-мест. Подземный уровень автостоянки, который примет до 1500 автомобилей, готов на 100 процентов.
Подходят к концу работы над входной группой в парк. Достроена центральная башня высотой 75 метров, продолжается установка декоративных элементов и цветных витражей. Достраиваются уникальные стеклянные купола над прогулочно-торговой галереей, стартовали отделочные и декоративные работы.
На территории городского променада создают и оформляют рельефы фасадов зданий, идет внутренняя отделка помещений. На финишном этапе в работах будут участвовать скульпторы и художники.
Сейчас на площадке трудятся 3,5 тысячи строителей. Работа идет в несколько смен, чтобы к осени достроить парк.
Его открытие состоится осенью 2019 года. Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года.
"Москва сегодня": парк развлечений "Остров мечты" планируют открыть осенью
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