Главный гинеколог Москвы сообщил о снижении процента кесаревых сечений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В столице за 9 месяцев 2026 года уменьшился процент кесаревых сечений. Об этом сообщил главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

Заявление специалиста прозвучало на пленарной сессии в рамках торжественного открытия V Научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии".

По его словам, Москва – один из немногих регионов, где снижается процент кесарева сечения. При этом он указал, что такой задачи поставлено не было. Показатель плановых и экстренных кесаревых сечений сейчас делится примерно пополам.

Кроме того, в городе из года в год растет число родов у женщин старше 40 лет. Согласно презентации, которую продемонстрировал гинеколог на сессии, с января по сентябрь 2026 года матерями в возрасте старше 50 лет стали на 19 женщин больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее самой возрастной роженицей в Московской области стала 55-летняя женщина. В 2026 году у нее появился на свет второй ребенок. Роды прошли в Коломенском перинатальном центре.