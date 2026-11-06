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06 ноября, 16:09

Общество

Главный гинеколог Москвы сообщил о снижении процента кесаревых сечений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В столице за 9 месяцев 2026 года уменьшился процент кесаревых сечений. Об этом сообщил главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

Заявление специалиста прозвучало на пленарной сессии в рамках торжественного открытия V Научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии".

По его словам, Москва – один из немногих регионов, где снижается процент кесарева сечения. При этом он указал, что такой задачи поставлено не было. Показатель плановых и экстренных кесаревых сечений сейчас делится примерно пополам.

Кроме того, в городе из года в год растет число родов у женщин старше 40 лет. Согласно презентации, которую продемонстрировал гинеколог на сессии, с января по сентябрь 2026 года матерями в возрасте старше 50 лет стали на 19 женщин больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее самой возрастной роженицей в Московской области стала 55-летняя женщина. В 2026 году у нее появился на свет второй ребенок. Роды прошли в Коломенском перинатальном центре.

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