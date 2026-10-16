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16 октября, 10:01

Общество

В Подмосковье 55-летняя женщина стала самой возрастной роженицей

Самой возрастной роженицей в Московской области стала 55-летняя женщина. В 2026 году она родила второго ребенка. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, женщина родила ребенка в Коломенском перинатальном центре.

Кроме того, в 2026 году в Красногорском родильном доме родился 17-й ребенок у одной мамы. А в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) на свет появился 13-й ребенок в семье.

Ранее врачи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" помогли 60-летней Марине К. родить третьего сына, несмотря на доброкачественную опухоль матки. В 2010 году она заморозила свои яйцеклетки, а спустя 15 лет обратилась в центр женского здоровья в Щербинке.

После полного обследования врачи разрешили провести эмбриотрансфер – процедуру в рамках программы ЭКО. После извлечения ребенка врачи полностью удалили у пациентки миому и восстановили анатомическое пространство матки.

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