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20 октября, 14:37

Общество

В Подмосковье родились 2 тройни и 481 двойня с начала года

Фото: MAX/"Разборчивым почерком – Минздрав Подмосковья"

В Подмосковье родились 2 тройни и 481 двойня с начала текущего года. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, в регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родоразрешения.

"В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а родильные дома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием. Будущим матерям также доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, школы подготовки к родам", – добавил он.

Кроме того, для беременных женщин, рожениц и новорожденных в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

Будущие матери также могут выбрать мягкие, вертикальные или партнерские роды, а также роды в сопровождении доулы.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли женщине в третий раз родить двойню. В центр пациентка поступила на 35-й неделе беременности, которая стала для женщины третьей многоплодной, но в этот раз ситуация усложнилась тазовым предлежанием плодов, что потребовало экстренного оперативного родоразрешения путем кесарева сечения.

В результате родились мальчик весом 2 600 граммов и девочка весом 2 700 граммов. Недоношенные дети успешно прошли курс стационарного лечения, их жизни вне опасности.

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