В Подмосковье родились дети с именами Мерседес и Залотой

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С начала 2026 года в Подмосковье родились дети с такими необычными именами, как Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, с начала года в регионе зарегистрировали рождение более 51,5% мальчиков. Родители называли сыновей Залотоем, Евсевием, Никодимом, Спиридоном и Гектором. Однако наиболее популярными до сих пор остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.

Среди девочек лидируют как классические, так и современные имена. В числе редких вариантов – Мерседес, Александрита и Наоми. Также часть родителей отдает предпочтение древнерусским именам, называя девочек Матренами, Февроньями, Агафьями и Берегинями.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст россиянок при рождении первенца достиг 30 лет, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 34 года. Эксперт связал данную тенденцию с тем, что современные женщины стремятся достичь финансовой стабильности и карьерных высот, прежде чем планировать материнство.