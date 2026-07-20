20 июля, 16:33Общество
В Подмосковье родились дети с именами Мерседес и Залотой
Фото: depositphotos/Bork
С начала 2026 года в Подмосковье родились дети с такими необычными именами, как Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
По его словам, с начала года в регионе зарегистрировали рождение более 51,5% мальчиков. Родители называли сыновей Залотоем, Евсевием, Никодимом, Спиридоном и Гектором. Однако наиболее популярными до сих пор остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.
Среди девочек лидируют как классические, так и современные имена. В числе редких вариантов – Мерседес, Александрита и Наоми. Также часть родителей отдает предпочтение древнерусским именам, называя девочек Матренами, Февроньями, Агафьями и Берегинями.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст россиянок при рождении первенца достиг 30 лет, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 34 года. Эксперт связал данную тенденцию с тем, что современные женщины стремятся достичь финансовой стабильности и карьерных высот, прежде чем планировать материнство.