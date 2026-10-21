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21 октября, 10:32

Общество

Врачи в Подмосковье выходили недоношенного малыша весом 367 граммов

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Московской области с начала года врачи выходили более 3,1 тысячи детей, родившихся раньше срока. Самым маленьким стал младенец с массой тела 367 граммов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

По его словам, помощь недоношенным детям, в том числе с экстремально низким и очень низким весом – менее 1,5 килограмма, требует слаженной работы всей системы родовспоможения. Она включает как помощь непосредственно во время родов, так и последующее выхаживание новорожденных.

Для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и младенцам в регионе действует трехуровневая система. В нее входят роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Медицинские учреждения Подмосковья оснащены современной техникой, необходимой для помощи женщинам во время беременности и родов, а также новорожденным, появившимся на свет раньше положенного срока.

Ранее в Москве запустили первое в России серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких для новорожденных. Одно из первых устройств передали Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Оборудование предназначено в том числе для выхаживания недоношенных детей весом от 500 граммов.

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