Зеленую зону у парка "Остров мечты" благоустроят к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Зеленую зону с экстрим-парком, открытым кинотеатром и водоемом планируют обустроить около парка "Остров мечты" к осени, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.
Уточняется, что зеленая зона расположится на территории северного ландшафтного парка, на углу между проспектом Андропова и набережной Москвы-реки.
"Обустройство данной зоны начнется в летние месяцы. Завершить благоустройство планируется к осени, к открытию парка "Остров мечты". Эту территорию планируется сделать открытой общественной зоной", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что вторую очередь столичного парка "Остров мечты" собираются открыть в 2020 году.
Он отметил, что 80 процентов всех аттракционов уже смонтировано.
Заммэра рассчитывает, что к сентябрю первую очередь запустят в эксплуатацию. Второй этап запланирован на 2020 год.
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