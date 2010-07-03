Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 18:56

Вторую очередь парка "Остров мечты" откроют в 2020 году

город строительство парки

15 мая, 18:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

Вторую очередь столичного парка "Остров мечты" собираются открыть в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Парк строит инвестор, пока инвестор сроки подтверждает. Все оборудование, все аттракционы, все технологические цепочки оборудования – все находится в Москве. Более того, 80 процентов всех аттракционов уже смонтировано", – цитирует его Агентство "Москва".

Заммэра рассчитывает, что к сентябрю первую очередь запустят в эксплуатацию. Второй этап запланирован на 2020 год. "Это будет дополнительная гостиница, дополнительное благоустройство парка, набережной, яхтшколы", – пояснил Хуснуллин.

Вопрос о строительстве канатной дороги к парку могут рассмотреть после его открытия, добавил он. Сейчас инициатива не проработана, поскольку задачи – запустить парк и создать запланированную транспортную инфраструктуру.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщали, что канатная дорога может соединить "Остров мечты" со станциями метро "Печатники" или "Кожуховская".

А пешеходный переход с траволатором от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии подземки к парку откроют в июле–августе. По словам заммэра, он готов на 90 процентов.

Читайте также

город строительство парки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика