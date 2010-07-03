Вторую очередь парка "Остров мечты" откроют в 2020 году

Вторую очередь столичного парка "Остров мечты" собираются открыть в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Парк строит инвестор, пока инвестор сроки подтверждает. Все оборудование, все аттракционы, все технологические цепочки оборудования – все находится в Москве. Более того, 80 процентов всех аттракционов уже смонтировано", – цитирует его Агентство "Москва".
Заммэра рассчитывает, что к сентябрю первую очередь запустят в эксплуатацию. Второй этап запланирован на 2020 год. "Это будет дополнительная гостиница, дополнительное благоустройство парка, набережной, яхтшколы", – пояснил Хуснуллин.
Вопрос о строительстве канатной дороги к парку могут рассмотреть после его открытия, добавил он. Сейчас инициатива не проработана, поскольку задачи – запустить парк и создать запланированную транспортную инфраструктуру.
Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщали, что канатная дорога может соединить "Остров мечты" со станциями метро "Печатники" или "Кожуховская".
А пешеходный переход с траволатором от станции "Технопарк" Замоскворецкой линии подземки к парку откроют в июле–августе. По словам заммэра, он готов на 90 процентов.
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