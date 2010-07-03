Турпоток в Москве вырос вдвое за 10 лет

Туристический поток в Москве вырос в два раза за последние 10 лет. В 2018 году столицу посетило более 23 миллионов человек, передает ТАСС.
По словам руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергея Черемина, это произошло благодаря благоустройству общественных пространств и их трансформации в центры культурной жизни.
В частности, он указал на "огромное количество фестивалей и ярмарок, в общей сложности ими охвачено 240 дней в году", которые "позволили сделать город крайне привлекательным для туристов".
Черемин, выступая на конференции в рамках проходящих в Загребе Дней Москвы, также отметил, что за последние годы Москва укрепила позиций в международных рейтингах.
Так, авторитетное издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран в 2018 году.
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