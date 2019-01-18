Москва вошла в десятку привлекательных столиц для туристов

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Интернет-издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран в 2018 году.

Издание использовало два рейтинга, которые в конце прошлого года составили британское турагентство Cuba Holidays и аналитическая компания Euromonitor International.

Российская столица оказалась на шестом месте. В лидера индонезийская Джакарта, аргентинский Буэнос-Айрес, камбоджийский Пномпень, египетский Каир и мексиканский Мехико, занявшие с первой по пятую позицию соответственно. Замыкают топ-10 Эр-Рияд, Лима, Куала-Лумпур и Варшава.

При этом критерии и численные показатели, использованные для составления списка, и методологию издание не раскрывает.

В рейтинге Cuba Holidays подчеркивается, что эксперты смотрели на стоимость проживания в отеле в течение дня, обеда на двоих в ресторане, кружки пива, чашки кофе, поездки на такси и посещения 10 главных достопримечательностей.

А вот представители Euromonitor International оценивали число туристов, которые провели в том или ином городе более суток.

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