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19:59

Москва вошла в десятку привлекательных столиц для туристов

город туризм

19:59

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Фото: depositphotos/shuterdima

Интернет-издание Business Insider включило Москву в первую десятку наиболее привлекательных и в то же приемлемых по тратам мировых столиц для путешественников из других стран в 2018 году.

Издание использовало два рейтинга, которые в конце прошлого года составили британское турагентство Cuba Holidays и аналитическая компания Euromonitor International.

Российская столица оказалась на шестом месте. В лидера индонезийская Джакарта, аргентинский Буэнос-Айрес, камбоджийский Пномпень, египетский Каир и мексиканский Мехико, занявшие с первой по пятую позицию соответственно. Замыкают топ-10 Эр-Рияд, Лима, Куала-Лумпур и Варшава.

При этом критерии и численные показатели, использованные для составления списка, и методологию издание не раскрывает.

В рейтинге Cuba Holidays подчеркивается, что эксперты смотрели на стоимость проживания в отеле в течение дня, обеда на двоих в ресторане, кружки пива, чашки кофе, поездки на такси и посещения 10 главных достопримечательностей.

А вот представители Euromonitor International оценивали число туристов, которые провели в том или ином городе более суток.

Ранее представители Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления на новогодние праздники. оказалось, что на каникулах россияне чаще всего ездили в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы.

город туризм

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