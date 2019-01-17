Названы самые популярные направления на новогодние праздники

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные среди россиян направления на период новогодних продаж.

В топ-5 вошли Таиланд, Турция, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы (горнолыжные и экскурсионные туры). В десятке также оказались Израиль, приморские курорты Кипра, Доминикана, Куба и Индия (Гоа).

Самым популярным на внутреннем направлении стал Сочи. За период новогодних праздников на побережье в городе отдохнули более 145 тысяч гостей, на горнолыжных склонах – 165 тысяч туристов. Всего Большой Сочи посетили 507 тысяч человек.

Для сравнения, в Таиланде за две недели перед и после Нового года могло побывать не более 150 тысяч туристов из России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на новогодних праздниках Москву посетили около пяти миллионов. К примеру, во время ЧМ-2018 по футболу в российской столице побывали 4,5 миллиона человек.