Около 5 млн туристов приехали в Москву на праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Интерес путешественников к Москве во время новогодних праздников оказался сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
Глава города отметил, что за месяц ЧМ летом 2018 года в российской столице побывали 4,5 миллиона человек. А за прошедшие праздники город посетили около пяти миллионов. Чтобы при таком потоке людей обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры, все службы перевели на усиленный режим работы.
"Задействовано было около 200 тысяч человек – это работники метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожный транспорт, коммунальные службы, правоохрана", – сказал градоначальник, добавив, что ситуация была под контролем.
При этом праздничные площадки в спальных районах, по утверждению мэра, были зачастую более популярны, чем центральные. В частности, площадка в Новокосине по популярности была сопоставима с той, что расположилась на Тверской.
13 января в Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 14 декабря. За месяц на 78 площадках фестиваля можно было посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров и поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх.
Что посмотреть в последний день фестиваля "Путешествие в Рождество"
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