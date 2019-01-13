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11:06

Около 5 млн туристов приехали в Москву на праздники

мэр Москвы Сергей Собянин туризм досуг праздники Новый год

11:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интерес путешественников к Москве во время новогодних праздников оказался сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Глава города отметил, что за месяц ЧМ летом 2018 года в российской столице побывали 4,5 миллиона человек. А за прошедшие праздники город посетили около пяти миллионов. Чтобы при таком потоке людей обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры, все службы перевели на усиленный режим работы.

"Задействовано было около 200 тысяч человек – это работники метрополитена, наземного городского транспорта, такси, железнодорожный транспорт, коммунальные службы, правоохрана", – сказал градоначальник, добавив, что ситуация была под контролем.

При этом праздничные площадки в спальных районах, по утверждению мэра, были зачастую более популярны, чем центральные. В частности, площадка в Новокосине по популярности была сопоставима с той, что расположилась на Тверской.

13 января в Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество", стартовавший 14 декабря. За месяц на 78 площадках фестиваля можно было посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров и поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх.

Что посмотреть в последний день фестиваля "Путешествие в Рождество"

мэр Москвы Сергей Собянин туризм досуг праздники Новый год

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