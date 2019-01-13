Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится в Москве 13 января

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подходит к концу. Это последние выходные, когда его можно посетить.
13 января фестиваль "Золотая Маска" покажет несколько ярких спектаклей для всей семьи. Театр кукол "Барабашка" из Нижневартовска представит сказку о Морозко.
Хакасский театр кукол "Сказка" из Абакана расскажет, как встречают Новый год Муми-тролли. А театр кукол "Карабаска" из Перми познакомит со своей версией "Ночи перед Рождеством". На Новопесчаной улице новогоднее представление устроит театр кукол "Добрый жук".
На Тверской площади пройдут перформансы австрийского театра Mirror Family. Костюмы и открытые части тела артистов покрыты зеркалами, сверкающими и играющими сотнями отражений.
Сегодня должны выбрать победителя акции, который получит два билета в Ригу с открытой датой, и ваучеры на проживание в гостинице в центре города. Акция "Полетели в Ригу" проходила 11 и 12 января в "Домике сладостей из Латвии" на Тверской площади.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря. Новый 2019 год на 78 площадках фестиваля встретили 6,4 миллиона человек. Аналитическое агентство "ТурСтат" назвало "Путешествие в Рождество" лучшим событием России для туристов на Старый Новый год.
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