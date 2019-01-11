Поездку в Ригу разыграют на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выиграть поездку на двоих в Ригу смогут гости фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Акция пройдет 11 и 12 января. Всем, кто хочет испытать удачу, стоит прийти в "Домик сладостей из Латвии", который находится на Тверской площади. Там нужно сказать о желании поучаствовать в акции "Полетели в Ригу" и действовать по инструкции.

В частности, нужно сфотографироваться в гигантской фоторамке, сделанной специально для акции. Ее выдадут в шале на праздничной площадке. После опубликовать снимок в Instagram, указав хэштэги #московскиесезоны #путешествиеврождество #LiveRiga и #airBaltic и подписавшись на аккаунты @riga.live и @airBaltic.

Победителя, который получит два билета в Ригу с открытой датой, а также ваучеры на проживание в гостинице в центре города, случайным образом выберут 13 января, в последний день фестиваля.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. Всего в столице открылось 78 площадок. Ряд мероприятий будут радовать горожан и туристов и после окончания новогодних каникул. Например, 13 января театр кукол "Добрый жук" устроит представление на Новопесчаной улице. В этот же день на Тверском бульваре запланированы занятия по робототехнике.

