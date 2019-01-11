Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" увидят зеркальное шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится уже в воскресенье, 13 января. У москвичей и гостей столицы еще есть возможность увидеть зеркальное шоу и кукольные постановки, встретиться с олимпийскими чемпионами и приготовить плюшки Фрекен Бок.

На нескольких площадках будут проходить театральные представления. Так, Театр кукол Республики Карелия представит историю "Саммол Лапалайнен" на Профсоюзной улице 11 января в 18:00. Нижневартовский театр покажет Морозко 12 января в 16:00 и 18:00 на Городецкой улице. В воскресенье, 13 января, в 16:00 и 18:00 на Новопесчаной улице новогоднее представление устроит театр кукол "Добрый жук", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На Тверской площади пройдут перформансы австрийского театра Mirror Family. Костюмы и открытые части тела артистов покрыты зеркалами, сверкающими и играющими сотнями отражений. Выступления запланированы на 11, 12 и 13 января в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 21:00. Каждое из шоу идет 20 минут.

На ГУМ-катке выступит Евгений Плющенко. Его представления будут проходить с 11 по 13 января в 15:30. Гости фестиваля смогут прокатиться на катке до и после представлений.

Занятия по робототехнике для детей и подростком запланированы 13 января на Тверском бульваре. На площади Славы в Кузьминках посетителей ждет мастер-класс "Электронная ель".



Фестиваль "Путешествие в Рождество" закрывается 13 января

Особое место в программе уделено кулинарным мастер-классам. Например, 12 января в Климентовском переулке в 12:00 посетители приготовят холодный суп с гребешками и нектаринами, в 14:00 — апельсиновые спагетти с мятой, а в 15:00 — глазированный тофу.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. На 78 площадках по всей Москве гостей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей.

Ранее сообщалось, что в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы.