19 января, 11:00

Политика
Bloomberg: Киев отказался от немецких БПЛА Helsing из-за проблем на испытаниях

Украина отказалась от немецких БПЛА Helsing из-за неудачных испытаний – СМИ

Киев приостановил дополнительные заказы на ударные БПЛА Helsing из-за проблем с их системами вооружения во время боевых испытаний. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам источников, дрон немецкой компании НХ-2 столкнулся с трудностями при взлете в рамках испытаний, которые проводили украинские солдаты. Как отмечается в презентации Минобороны ФРГ, в модели отсутствовали компоненты искусственного интеллекта для автономного управления.

Ранее президент Чехии Петр Павел пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поставить самолеты для уничтожения БПЛА. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш указывал, что республика больше не будет выделять деньги Украине из государственного бюджета, поскольку у страны нет средств даже "на школьных поваров и неформальных опекунов".

Между тем общий объем внешней финансовой помощи Украине от стран Запада в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года составил 52 миллиарда долларов, в том числе 22,9 миллиарда за счет процентов с замороженных активов России.

Власти США должны были предоставить Киеву еще 20 миллиардов долларов, однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах они приостановили прямое финансирование Украины.

