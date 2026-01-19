NYT: торговая война ЕС и США повлияет на возможности поддержки Киева

Фото: depositphotos/Varavin88

Торговая война Евросоюза и США способна ограничить возможности Брюсселя по поддержке Киева. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Times.

"Европа остается сильно зависимой от Соединенных Штатов в вопросах поддержки как через НАТО, так и в конфликте России с Украиной. Именно по этой причине европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в отношениях с (президентом США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом", – подчеркивается в материале.

Как отметили журналисты, несмотря на неопределенность возможных ответных мер от Евросоюза, эксперты считают необходимым жесткий ответ в отношении США через давление в торговой области.

По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института Bruegel Якоба Функ Киркегора, Брюссель имеет ограниченный выбор. Он уверен, что ЕС либо вступит в торговую войну, либо может столкнуться с более серьезными последствиями.

В конгресс США 12 января внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о нежелании жителей острова переходить к США и подчеркнул, что Гренландия не продается.

После этого Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США.

