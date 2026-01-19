Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 10:42

Политика
Главная / Новости /

NYT: торговая война ЕС и США повлияет на возможности поддержки Киева

СМИ указали, что торговая война ЕС и США отразится на возможностях поддержки Киева

Фото: depositphotos/Varavin88

Торговая война Евросоюза и США способна ограничить возможности Брюсселя по поддержке Киева. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The New York Times.

"Европа остается сильно зависимой от Соединенных Штатов в вопросах поддержки как через НАТО, так и в конфликте России с Украиной. Именно по этой причине европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в отношениях с (президентом США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом", – подчеркивается в материале.

Как отметили журналисты, несмотря на неопределенность возможных ответных мер от Евросоюза, эксперты считают необходимым жесткий ответ в отношении США через давление в торговой области.

По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института Bruegel Якоба Функ Киркегора, Брюссель имеет ограниченный выбор. Он уверен, что ЕС либо вступит в торговую войну, либо может столкнуться с более серьезными последствиями.

В конгресс США 12 января внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о нежелании жителей острова переходить к США и подчеркнул, что Гренландия не продается.

После этого Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США.

Новости мира: Фон дер Ляйен предупредила США о подрыве отношений с ЕС из-за Гренландии

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика