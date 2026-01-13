Форма поиска по сайту

13 января, 19:30

Политика

Премьер Гренландии Нильсен заявил о нежелании жителей острова переходить к США

Фото: ТАСС/EPA/Ida Marie Odgaard

Гренландия предпочитает оставаться частью Дании, а не переходить под контроль Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен, которого цитирует британская газета The Guardian.

Политик подчеркнул, что Гренландия не продается, а также обратил внимание, что, если бы жители острова могли выбирать, они бы предпочли остаться в составе Королевства, а не становиться частью Штатов.

"Одно должно быть ясно для всех: Гренландия не хочет, чтобы ею владели США, Гренландия не хочет, чтобы ею управляли США, Гренландия не хочет быть частью США. <...> Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, – часть Датского королевства", – сказал Нильсен.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. В связи с этим глава Белого дома приказал разработать план по захвату острова, писали СМИ. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

Спустя время в Конгресс был внесен законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США", разрешающий Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить автономию.

В ответ на это Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

