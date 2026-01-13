Эксперт Макаркин: в вопросе Гренландии Трампом руководит желание "что-то присоединить"

Президент США Дональд Трамп вновь попытался оспорить право Дании на Гренландию. Как это повлияет на единство блока НАТО и мировую политическую арену, разбиралась Москва 24.

51 штат?

13 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ироничном ключе прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

"Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации", – заявил он.

Кроме того, Медведев в саркастической форме высказался о потенциальной пользе захвата острова для США "для оздоровления мирового климата".

Сам Трамп в разговоре с журналистами 10 января открыто оспорил исторические права Дании на остров. Это заявление стало очередным шагом в эскалации дипломатического кризиса, который длится с декабря 2025 года, когда Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии.





Дональд Трамп президент США Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда.

Трамп и его администрация последовательно продвигают идею присоединения острова, аргументируя это стратегическими интересами США в Арктике и необходимостью опередить Россию и Китай. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер уточнил, что на данном этапе не рассматривает покупку Гренландии, но продолжит искать варианты для решения этого вопроса в пользу США.

"Потому что, если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей Россию или Китай", – сказал Трамп журналистам.

Он уточнил, что хотел бы заключить сделку самым простым способом, но при необходимости готов идти "сложным путем". Кроме того, в СМИ появилась информация, что Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. После этого республиканский конгрессмен Рэнди Файн внес законопроект, прямо уполномочивающий президента аннексировать остров и предоставить ему статус штата, ссылаясь на арктическую конкуренцию с Москвой и Пекином.

По сообщению портала Axios, в ответ демократ Джимми Гомес представил инициативу, запрещающую использовать государственные средства на любые действия по приобретению Гренландии.

В свою очередь, лидеры всех пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением на сайте гренландского правительства, категорически отвергающим любые претензии США.

"Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание прекратить презрительное отношение США к нашей территории. Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами... Будущее Гренландии должно быть определено гренландским народом... Никакие другие страны не могут вмешиваться в это", – подчеркнули они.

В то же время Европейский союз уже разрабатывает планы ответных санкций против американских технологических гигантов, таких как Meta (Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Google и Microsoft, а также рассматривает возможность закрытия американских военных баз на своей территории. В то же время в Германии прозвучало предложение бывшего вице-канцлера Роберта Хабека вернуть Гренландию в состав ЕС для укрепления ее статуса, написал The Guardian.

До 1953 года Гренландия имела статус колонии Дании. Сегодня она входит в состав Датского королевства, но обладает широкой автономией. Современный статус самоуправляющейся территории был официально закреплен в 2009 году, что предоставило Гренландии право самостоятельно определять свою внутреннюю политику.

Стремление к "сделке века"

Шансов на то, что ситуация вокруг Гренландии перерастет в вооруженные действия, немного. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Все-таки речь идет о союзнике европейских стран и члене НАТО. Поэтому пока рассматриваются в основном иные варианты – от активной пропагандистской кампании, направленной на население Гренландии, до попыток предложить жителям существенные финансовые стимулы для перехода под юрисдикцию США", – пояснил он.

По словам эксперта, это может создать серьезную проблему для НАТО, поскольку никогда ранее внутри блока не возникало территориальных претензий такого рода.

"Однако Дональда Трампа, судя по всему, это не особо интересует – он стремится максимально сократить обязательства США в Альянсе и переложить основную тяжесть военных расходов на европейских партнеров", – добавил Макаркин.

Эксперт уточнил, что комплекс причин, стоящих за этими заявлениями, достаточно широк. По его мнению, ключевой интерес Трампа связан с Арктикой и борьбой за контроль над этим стратегическим регионом.

"Интерес США к Арктике является частью общемирового тренда – этот регион активно изучают и Россия, и Китай, и другие страны. Причины интереса лежат в двух ключевых плоскостях: это место – стратегическая кладовая природных ресурсов, разработка которых технологически и экономически возможна, а кроме этого, регион играет критически важную роль с точки зрения глобальных коммуникаций", – добавил Макаркин.

Кроме того, Северный морской путь представляет собой альтернативу традиционным маршрутам. В условиях, когда безопасность основных мировых транспортных артерий может подвергаться рискам, Северный морской путь предлагает более стабильный и контролируемый коридор, пояснил эксперт.

"Трамп открыто заявляет о возможном противостоянии по вопросу Гренландии с Китаем и Россией и, по-видимому, рассматривает усиление влияния в этом регионе как превентивный шаг. Хотя не совсем понятно, каким именно образом другие страны могли бы "прийти" туда, похоже, что Трамп использует этот нарратив для обоснования своих инициатив и нагнетания обстановки", – добавил он.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Во-вторых, здесь прослеживается его известное стремление к заключению выгодных сделок и приобретению территориальных активов – своего рода "сделок века" на международной арене. В-третьих, важную роль играет контроль над прибрежными водами и ресурсами Гренландии. И, наконец, в-четвертых, это "доктрина Трампа", основанная на прямом доминировании и нежелании видеть рядом с США в Западном полушарии какие-либо другие влиятельные страны.

По словам эксперта, в рамках этой логики возникает и психологическое желание американского лидера "что-то присоединить", будь то взять контроль над Венесуэлой или, как в данном случае, Гренландию, что позволило бы Трампу войти в историю как президент, расширивший территорию США.

"Последствия этой ситуации для НАТО могут быть серьезными, поскольку возникает риск внутреннего конфликта внутри блока. Страны-союзники пытаются смягчить напряженность, предлагая США альтернативные варианты, например усиление военного присутствия в регионе, и апеллируя к Конгрессу, где как демократы, так и умеренные республиканцы опасаются подобной экспансионистской политики". – рассказал политолог.

Он добавил, что существуют также апокалиптические прогнозы о возможном развале Альянса, если Трамп начнет "крушить все вокруг", но, по словам эксперта, такой сценарий пока "выглядит маргинальным". Американский политический класс в целом все еще ориентирован на сохранение трансатлантического партнерства.

При этом для России, по мнению Макаркина, Гренландия не является приоритетом. Ее ключевые интересы в Арктике связаны с развитием Северного морского пути, защитой собственных арктических территорий и позициями на Шпицбергене.

В то же время политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что в отношении Трампа нельзя исключить никаких вариантов его дальнейших шагов, поскольку американский политический лидер известен непредсказуемостью и нестандартными ходами.

"Однако ясно, что идея приобретения Гренландии не проходная. Трамп продолжает к ней идти, и варианты достижения цели могут быть разными, включая, хотя и маловероятно, даже военную операцию", – рассказал он.

Политолог предположил, что, скорее всего, США пойдут по пути формирования устойчивого проамериканского движения среди населения, создавая стимулы, возможно финансовые, чтобы сначала спровоцировать отделение острова, а затем – его присоединение в качестве ассоциированной территории – по образцу Пуэрто-Рико или Гуама.

"Для России важны последствия этого с точки зрения безопасности в северной части Атлантики и Арктике. США планируют увеличить инвестиции в свои военно-морские силы в Арктике, но этим программам нужно время. Например, у США нет современного ледокольного флота, сравнимого с российским. Их базы на острове сейчас скорее обслуживают трансатлантические торговые пути, а не продвижение в зону российских интересов", – пояснил Кортунов.

Он отметил, что самый нежелательный для России сценарий – это втягивание Арктики в геополитическое противостояние с Западом. В таком случае РФ придется предпринимать ответные меры по усилению своей северной группировки военно-морского флота (ВМФ), что сопряжено с дополнительными расходами и требует времени.





Андрей Кортунов политолог Пока же об этом говорить рано. Более непосредственное значение для России будет иметь развитие кризиса внутри НАТО из-за конфликта США с европейскими союзниками по гренландскому вопросу, что может подорвать единство Альянса и даже привести к его расколу.

Он обратил внимание на тот факт, что в случае, если США начнут активный процесс присоединения Гренландии, раскол в НАТО возможен, так как это не рядовой конфликт между членами Альянса, как это бывало между Грецией и Турцией.

"Речь идет о конфликте фактического лидера с остальными членами, что подрывает основы функционирования блока. Поэтому, вероятно, в этом вопросе речь идет о политическом символизме: США намерены поставить под контроль все Западное полушарие", – пояснил эксперт.

Также Кортунов согласился с мнением, что Трамп, возможно, хочет войти в историю как президент, расширивший территорию страны. При этом присоединение Гренландии кардинально изменило бы представления о допустимом в мировой политике, резюмировал политолог.