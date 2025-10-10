Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Вместо него награду вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Почему Трамп не выиграл премию, которую так сильно хотел, разбиралась Москва 24.

"Политика выше мира"

Лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года стала оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как сообщили организаторы, награда ей досталась за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

При этом амбиции на получение премии не раз высказывал президент США Дональд Трамп. Накануне церемонии он в очередной раз напомнил об этом во время встречи кабинета министров в Белом доме.

"Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет", – заявил американский лидер.

Уже после итогов премии директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг подчеркнул, что Трамп продолжит заключать мирные сделки, "завершая войны и спасая жизни".





Стивен Чанг директор по коммуникациям Белого дома Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира.

При этом букмекерское агентство Polymarket изначально сообщало, что вероятность вручения Трампу Нобелевской премии мира составляет всего 3%. Шансы Марии Корине Мачадо, в свою очередь, оценивались в 68%.

Источники издания The New York Post из окружения американского лидера отметили, что у него будет больше шансов на эту премию в 2026 году. В этом же году она бы стала для Трампа сюрпризом, утверждают собеседники журналистов. В то же время критики напомнили о спорных решениях президента и его администрации, среди которых удары по объектам иранской ядерной программы, заявления о притязаниях на Гренландию и переименование министерства обороны в министерство войны.

Однако издание Telegraph ранее предполагало, что ответ Трампа на невручение ему Нобелевской премии мира рискует быть жестким для Норвегии, которая ее учредила. В частности, президент США может ввести повышенные пошлины для этой страны, утверждает СМИ.

"Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", – процитировали журналисты экс-депутата парламента Норвегии Кристиана Тайбринг-Йедде.

Почему не получилось?

Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, заявил Владимир Путин. По его мнению, этими решениями организаторы нанесли огромный ущерб авторитету награды.

При этом российский лидер отметил, что Дональд Трамп действительно прилагает большие усилия для урегулирования конфликтов в мире.





Владимир Путин президент РФ Достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости назвал выбор оппозиционного политика из Венесуэлы результатом подмены и деформации критериев премии.

"Госпожа Мачадо, как мы все прекрасно понимаем, не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов, сокращения армий или проведения мирных конгрессов", – отметил представитель РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе заявил в своем канале в мессенджере MAX, что "Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету".

"Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток", – написал парламентарий.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что решение не давать Трампу премию было очевидным.





Дмитрий Дробницкий политолог-американист Даже если бы он реально "замирил" все эти конфликты, которыми хвастается, либералы все равно не дали бы ему премию. Она исключительно идеологизированная, и Трамп здесь чужой.

На основе этого Дробницкий предположил, что Трамп может поставить крест на своих амбициях получить Нобелевскую премию мира в будущем.

При этом научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев рассказал Москве 24, что Трамп может обидеться на ее организаторов.

"Решение какого-либо конфликта ему необходимо не только для Нобелевской премии, а чтобы показать избирателям, что он дееспособен. Трамп говорил: "Вот я приду, и украинский конфликт прекратится". Но ничего не произошло. Для американского избирателя важно, чтобы слова сходились с действиями, особенно в случае с Трампом. Консерваторы любят конкретику, а не общие слова о движениях к миру", – указал эксперт.





Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев Будет ли он пытаться получить Нобелевскую премию еще раз – сложный вопрос, так как Трамп очень обидчивый. С политической точки зрения ему это нужно, но он может так обидеться, что не будет ничего делать.

По мнению Журавлева, шансов получить премию у Трампа нет, так как в комитете сидят его "политические враги". В то же время его оппоненту, экс-президенту США Бараку Обаме в свое время дали ее даже "авансом", заключил специалист.

