Белый дом: Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира

Фото: 123RF/kropic

Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее мира, заявил директор по коммуникациям Белого дома, пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, комментируя выбор лауреата на Нобелевскую премию мира 2025 года.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни", – подчеркнул Чун.

В свою очередь, посол России в Норвегии Николай Корчунов добавил, что вручение награды оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо свидетельствует о деформации и подмене критериев ее присуждения.

"В последнее время разного рода борцы за демократию, причем исключительно из незападных стран, стали самыми частыми лауреатами премии", – обратил внимание он в беседе с РИА Новости.

По мнению дипломата, это является результатом целенаправленного искажения критериев, изложенных в завещании Альфреда Нобеля.

Более того, Корчунов подчеркнул, что Мачадо не внесла никакого значимого вклада в укрепление дружбы между народами, сокращение армий или проведение мирных конгрессов.

Норвежский комитет объявил Мачадо как лауреата Нобелевской премии мира 10 октября. Политика удостоили награды за неустанные усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и за борьбу за мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии.

Трамп был одним из кандидатов на получение данной премии. Всего, по данным СМИ, на рассмотрении находились 338 номинантов, включая 244 физических лица и 94 организации.

Изначально американский лидер заявлял, что не мечтает о Нобелевской премии мира, подчеркивая, что лишь хочет, чтобы к нему и его достижениям относились справедливо. Однако позже он называл себя главным претендентом на награду, аргументируя это тем, что ему удалось урегулировать семь международных конфликтов.