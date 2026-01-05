Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: 123RF/sbennett89

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.

В понедельник вечером, 5 января, в гаванях трижды вводили и снимали ограничения на полеты. Эти меры также были связаны с обеспечением безопасности воздушного движения.

Ранее Дмитрий Кайгородов, занимающий пост замгендиректора по управлению аэровокзалами и спецрейсами в Шереметьево, сообщил, что к 2026 году в терминале С установят 16 стоек для самостоятельной регистрации пассажиров и их багажа.