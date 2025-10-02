Дело возбуждено после столкновения двух самолетов в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Airbus врезался в Sukhoi Superjet 24 сентября на рулежной дорожке аэропорта при подготовке к вылету. В частности, авиасудна соприкоснулись правой консолью крыла и хвостовой частью. В результате Superjet получил повреждение руля направления в виде горизонтального разрыва.

Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Луховицах разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП погиб пилот. Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Для установления обстоятельств случившегося назначены необходимые экспертизы.