Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье

Фото: vk.com/go_luh

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

В настоящее время следователи-криминалисты осматривают место случившегося. В рамках расследования они изучают различные версии ЧП. Для установления всех обстоятельств и причин крушения самолета назначены необходимые экспертизы.

Легкомоторный самолет разбился в подмосковных Луховицах днем 5 сентября. В результате погиб пилот. По данным СМИ, самолет мог упасть и разбиться из-за ошибки пилотирования.

Похожий случай произошел в районе рязанского села Зимарово. Там разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". В результате пилот воздушного судна погиб. При этом на земле разрушений не было выявлено.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

