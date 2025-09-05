Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Фото: 123RF/nd3000

Легкомоторный самолет разбился в подмосковных Луховицах. На место происшествия выехали следователи, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, пилот воздушного судна погиб. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, самолет мог упасть и разбиться из-за ошибки пилотирования.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины крушения самолета. Проверку начала и прокуратура. На место происшествия выехал прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее в районе рязанского села Зимарово разбился легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". В результате пилот воздушного судна погиб. При этом на земле разрушений не было выявлено.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

