СК подтвердил гибель пилота при крушении самолета в Рязанской области
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси"
Следователи подтвердили гибель пилота при крушении самолета в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.
В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Также они выясняют все обстоятельства случившегося.
Кроме того, проверку организовала и транспортная прокуратура. По ее результатам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
О крушении легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в районе рязанского села Зимарово стало известно 4 сентября. По предварительным данным, на земле разрушений выявлено не было.
