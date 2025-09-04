СК подтвердил гибель пилота при крушении самолета в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси"

Следователи подтвердили гибель пилота при крушении самолета в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия. Также они выясняют все обстоятельства случившегося.

Кроме того, проверку организовала и транспортная прокуратура. По ее результатам будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

О крушении легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в районе рязанского села Зимарово стало известно 4 сентября. По предварительным данным, на земле разрушений выявлено не было.

