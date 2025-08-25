Sky: вертолет упал в поле на острове Уайт в Британии

Фото: 123RF/ajlber

Вертолет упал в поле на острове Уайт у южного побережья Великобритании, сообщает телеканал Sky со ссылкой на источник в экстренных службах.

Точное количество людей, бывших в этот момент на борту, на данный момент неизвестно. Также нет информации о раненых.

Собеседник телеканала обратил внимание, что на место происшествия выехала бригада скорой помощи. В свою очередь, в местной полиции отметили, что ближайшую дорогу было решено перекрыть из-за большого количества машин экстренных служб.

Ранее в Акмолинской области на севере Казахстана разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229. Он выполнял полет по линии авиации общего назначения. По данным местных СМИ, на самолете летели два человека, пилот и пассажир. Оба погибли.

До этого гражданский самолет "Антонов" упал на северо-востоке Демократической Республики Конго. В результате крушения погибли шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника. Выжил лишь один из находившихся на борту.