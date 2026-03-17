17 марта, 06:58

Происшествия

Четыре беспилотника сбиты над юго-западными районами Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника над юго-западными районами Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В воздушном пространстве области объявлена опасность БПЛА. Также возможно понижение скорости мобильного интернета, предупредил Дрозденко.

В Росавиации отметили, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

Ночью 17 марта атака украинских беспилотников также была зафиксирована в Брянской области. В результате нее ранения получили трое мирных жителей.

Кроме того, пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки двух БПЛА по городу Короче в Белгородской области. Один из дронов сдетонировал около соцобъекта.

