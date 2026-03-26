"Мосбилет" составил подборку самых интересных апрельских спектаклей в Москве

Столичные театры предлагают москвичам и туристам в апреле посетить спектакли, объединенные темой игры – в любовь, правду, будущее и самого себя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, 5 апреля в театре "Человек" представят спектакль "Странный господин" – сатирическую комедию по мотивам пьесы Жан-Батиста Мольера "Господин де Пурсоньяк". Режиссер прекращает классическое произведение в остроумное исследование механизмов травли, манипуляции и подмены реальности.

В этом же театре 3 и 22 апреля можно посмотреть экспериментальную постановку "Кегэн" режиссера Марины Кикеевой. Спектакль рассказывает о повседневной жизни простых людей в Японии, где внезапно возникает парадоксальный спрос: горожане ищут не избавления от появившегося призрака, а его активного участия в своей судьбе.

1 апреля все желающие могут посетить премьеру мистической комедии "Голова" главного режиссера театра "Человек" Владимира Скворцова. Постановка построена на живых и остроумных диалогах, использует абсурд и иронию, чтобы обнажить человеческие тревоги.

Между тем в театре "Школа драматического искусства" 30 апреля представят "Душечку" – сценическую версию знаменитого рассказа Антона Чехова. В центре сюжета – Ольга Племянникова, за обаянием которой скрыта трагедия: у нее нет собственного мнения и взгляда на мир.

22 апреля в театре покажут спектакль "Как важно быть серьезным" по пьесе Оскара Уайльда. Автор постановки – заслуженный артист России Игорь Яцко. Он покажет зрителям множество историй: детективную интригу, эстетство Викторианской эпохи и площадный юмор.

Кроме того, 19 апреля можно увидеть спектакль "Екатерина" по пьесе Елены Греминой "За зеркалом" в постановке Максима Иванова. Он предлагает зрителям поэтическое размышление о России, судьбе человека и пути духовного спасения.

Тем временем в Театре имени Владимира Маяковского представят постановку "Виндзорские насмешницы" – оригинальную интерпретацию комедии комедии Уильяма Шекспира в постановке Владимира Даная. Режиссер создаст яркий образ классики и современности, где площадный юмор будет перекликаться с актуальной стилистикой.

Также 5 и 23 апреля горожане могут посмотреть в указанном театре "Мир потерянных животных" режиссера Ирины Васильевой. В центре сюжета окажется 8-летняя Эльза, которая переживает потерю золотой рыбки Альдо. Не сумев смириться с уходом друга, девочка отправляется вслед за ним в путешествие по стране, где обитают различные существа.

В Театре Маяковского 19 апреля можно будет увидеть спектакль "Блажь". В центре сюжета пьесы Александра Островского, написанной в соавторстве с Петром Невежиным, – история любви помещицы-вдовы Серафимы Сарытовой и управляющего ее имением Степана Баркалова. Героиня оказывается в ловушке собственных чувств, где каждое решение может привести к катастрофе.

Театра сатиры также представил афишу на следующий месяц. В частности, 17 апреля покажут спектакль "Скупой, или Школа лжи". Это классическая комедия Мольера о жадности, которая разбирает человеческие пороки.

3 апреля все желающие могут посетить "Метод Гренхольма" – премьеру режиссера Альберта Хасиева. Перед зрителям предстанут четыре человека, ожидающие собеседования. Они рассказывают друг другу о себе, однако получить рабочее место сможет только один.

В тот же день в Театре Сатиры покажут спектакль "Невиновный" Игоря Миркурбанова. Он станет первой интерпретацией комедии австрийского драматурга Фрица Хохвельдера на российской сцене. Зрителя ждет острый взгляд на многослойный сюжет, гротескные персонажи и продуманные образы героев.

Между тем Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко 25 июня представит постановку "Анна Каренина" – главную балетную премьеру 107-го сезона. Спектакль расскажет не только историю Анны Карениной, но и покажет судьбу Константина Левина – его путь от внутреннего кризиса до обретения спокойствия.