23 марта, 07:54

Культура

"Мосбилет" приглашает на встречу с космонавтом Волковым и спектакль "Космос"

Фото: Театр имени Пушкина

Встреча с легендарным российским летчиком-космонавтом Героем СССР Александром Волковым пройдет в преддверии Дня космонавтики, 9 апреля, в портретном фойе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы

Волков совершил 3 полета на орбиту общей продолжительностью 391 сутки, а также дважды выходил в открытый космос. Он является главой первой в мире космической династии – его сын Сергей также выбрал профессию космонавта и был удостоен звания Героя РФ.

На предстоящей встрече художник Филипп Трушин собирается вручить Волкову его скульптурный портрет.

Мероприятие будет приурочено к показу спектакля "Космос" Игоря Теплова. Приобрести билет на постановку можно эксклюзивно в сервисе "Мосбилет".

Главной героиней спектакля является Татьяна – учительница английского языка в небольшом провинциальном городке. Ее жизнь резко меняется, когда она узнает, что в город приезжает знаменитый летчик-космонавт – ее бывший одноклассник и первая любовь.

Главную роль исполняет Виктория Исакова. В постановке также заняты актеры Антон Гращенков, Сергей Ланбамин, Ирина Бякова, Сергей Миллер, Наталья Корогодова и другие. Над созданием спектакля работали художник-постановщик Ольга Кузнецова, видеохудожник Андрей Горлачев, режиссер по пластике Никита Пирожков и художник по свету Максим Бирюков. Музыкальное оформление создал Олег Греков.

С 27 на 28 марта в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В ее рамках проведут спектакли, встречи с артистами, кинопоказы, лекции и другие мероприятия.

Программа объединит порядка 100 столичных культурных площадок. Москвичи и туристы познакомятся с историей культурных учреждений города, узнают больше о театральных профессиях и понаблюдают за процессом создания постановок.

