Акция "Ночь театров" объединит порядка 100 культурных площадок столицы

С 27 на 28 марта в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В ее рамках проведут спектакли, встречи с артистами, кинопоказы, лекции и другие мероприятия. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Программа объединит порядка 100 столичных культурных площадок. Москвичи и туристы познакомятся с историей культурных учреждений города, узнают больше о театральных профессиях и понаблюдают за процессом создания постановок", – отметила Сергунина.

Старт акции дадут в креативном пространстве "Новый Манеж". Здесь запланировано сразу несколько мероприятий, среди которых технологический перформанс по мотивам произведения Антона Чехова, а еще посвященный Сергею Есенину спектакль. Кроме того, гостям расскажут об искусстве сценографии и тонкостях работы композиторов.

Ряд событий будет ориентирован на юных зрителей. Например, в Московском театре кукол покажут сказочные постановки, в Центре исполнительских искусств на Добрынинской представят литературно-музыкальную композицию в исполнении оркестра, а в Московском детском театре марионеток проведут интерактивный квест и практические занятия по актерскому мастерству и вокалу.

Свои двери для горожан откроет Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. На площадке аудиторию познакомят с творчеством таких известных деятелей культуры первой половины XX века, как Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Мейерхольд.

В "Ведогонь-театре" состоится познавательная экскурсия. На ней участники узнают, как создаются спектакли и в чем заключается работа актера, режиссера, художника-постановщика, бутафора, осветителя и других профессионалов.

Также желающие смогут побывать за кулисами Московского академического театра имени Владимира Маяковского – одного из старейших в столице – и на обзорной прогулке по Московскому театру оперетты, который в следующем году отметит 100-летний юбилей.

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина посетителей ждет спектакль, посвященный 75-летию этого учреждения, а в Театре Олега Табакова пройдет квиз с видеовопросами, озвученными известными артистами, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Регистрация на мероприятия "Ночи театров" открылась 20 марта в 12:00 на официальной странице акции.

