Фото: foto.mos.ru

В "Мосфото" появились кадры со спектакля "Метод Гренхольма" в Театре сатиры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Файлы доступны для бесплатного скачивания. Фотографии можно бесплатно размещать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, однако необходимо указать источник foto.mos.ru.

Спектакль рассказывает о борьбе за должность коммерческого директора крупной компании – собеседование проходят четыре кандидата, которые раскрывают себя и доказывают, на что готовы ради карьеры. Однако исход гонки остается неизвестным до самого финала.

Режиссером спектакля стал Альберт Хасиев, а главные роли исполняют Виктор Логинов, Евгений Хазов, Максим Демченко, Никита Манилов, Ксения Худоба и Светлана Малюкова.

Показы постановки запланированы на 3 и 26 апреля, а также 10 и 23 мая. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее в "Мосфото" появились кадры с пресс-показа спектакля "Лавр" в Театре на Малой Ордынке. В спектакле рассказывается о человеке, который прошел путь от мальчика-сироты до врачевателя, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему миру.

