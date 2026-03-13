Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 15:38

Культура

В "Мосфото" появились кадры со спектакля "Метод Гренхольма" в Театре сатиры

Фото: foto.mos.ru

В "Мосфото" появились кадры со спектакля "Метод Гренхольма" в Театре сатиры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Файлы доступны для бесплатного скачивания. Фотографии можно бесплатно размещать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, однако необходимо указать источник foto.mos.ru.

Спектакль рассказывает о борьбе за должность коммерческого директора крупной компании – собеседование проходят четыре кандидата, которые раскрывают себя и доказывают, на что готовы ради карьеры. Однако исход гонки остается неизвестным до самого финала.

Режиссером спектакля стал Альберт Хасиев, а главные роли исполняют Виктор Логинов, Евгений Хазов, Максим Демченко, Никита Манилов, Ксения Худоба и Светлана Малюкова.

Показы постановки запланированы на 3 и 26 апреля, а также 10 и 23 мая. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее в "Мосфото" появились кадры с пресс-показа спектакля "Лавр" в Театре на Малой Ордынке. В спектакле рассказывается о человеке, который прошел путь от мальчика-сироты до врачевателя, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему миру.

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика