Кадры спектакля по роману "Лавр" опубликовали в медиабанке "Мосфото"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Кадры с пресс-показа спектакля "Лавр" в Театре на Малой Ордынке появились в городском медиабанке "Мосфото", передал портал мэра и правительства столицы.

Спектакль поставил режиссер Эдуард Бояков по одноименному произведению Евгения Водолазкина. Сам роман является лауреатом премии "Большая книга".

В спектакле рассказывается о человеке, который прошел путь от мальчика-сироты до врачевателя, от юродивого и бродяги до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему миру. Живая музыка в постановке сочетает в себе фолк, этно, рок и электронный стиль. Исполнители – Варвара Котова, Сергей Калачев и Илларион Брусс.

Приобрести билеты на спектакль можно в сервисе "Мосбилет".

В медиабанке пользователям доступны десятки тысяч профессиональных снимков и видеороликов. Все файлы можно скачать бесплатно, они проверены и легальны.

Между тем премьерный показ киноверсии спектакля "Мертвые души" заслуженного деятеля искусств Владимира Иванова состоится 7 февраля в киноцентре "Октябрь". Постановка по поэме Николая Гоголя была впервые представлена на исторической сцене Театра Вахтангова 27 апреля 2021 года – в год 100-летия театра. С тех пор ее сыграли более 100 раз.

Показы запланированы в крупнейших киносетях более чем 70 городов России.