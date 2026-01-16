Спектакль "Мертвые души" Театра Вахтангова впервые выйдет в кино

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьерный показ киноверсии спектакля "Мертвые души" заслуженного деятеля искусств Владимира Иванова, поставленного в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, состоится 7 февраля в киноцентре "Октябрь", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Театр в кино".

"Киноверсия спектакля "Мертвые души" с Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой выходит в широкий прокат в рамках проекта "Театр в кино". Автор идеи и постановки – заслуженный деятель искусств России Владимир Иванов", – говорится в сообщении.

Спектакль по поэме Николая Гоголя был впервые представлен на исторической сцене Театра Вахтангова 27 апреля 2021 года – в год 100-летия театра. С тех пор постановка была сыграна более 100 раз. Все персонажи поэмы исполняются двумя актерами: Ароновой и Гандрабурой.

Как рассказал Иванов, изначально спектакль имел название "Галопад", но в итоге было выбрано более традиционное – "Мертвые души". Он пояснил, что "галопад" – это особая пляска, в которой кавалер и дама, обняв друг друга, скачут вместе, и именно в этом определении заключена квинтэссенция идеи спектакля, который должен стать гимном актерскому мастерству и театру.

Прокат киноверсии будет осуществлять дистрибьюторская компания "Кино. Арт. Про". Показы запланированы в крупнейших киносетях более чем 70 городов России.

Ранее сообщалось, что в 2025 году московские театры привлекли 4,8 миллиона зрителей, число которых по сравнению с 2010 годом увеличилось на 62%. Всего было представлено свыше 24 тысяч спектаклей – +35%.