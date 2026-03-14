14 марта, 13:13

Происшествия

Полиция со стрельбой остановила машину с подложными номерами в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Полицейским в поселке Ашукино Пушкинского района пришлось прибегнуть к использованию оружия, чтобы остановить водителя без прав на автомобиле с подложными номерами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

Вечером в пятницу, 13 марта, правоохранители, патрулировавшие микрорайон Росхмель в Ашукино, обратили внимание на автомобиль марки Mercedes с поддельными номерами. Когда сотрудники ДПС потребовали остановить машину для проверки документов, водитель проигнорировал их и попытался уехать.

В результате началось преследование. Во время погони мужчина неоднократно нарушил ПДД, создавая опасность для других участников движения. Экипаж ДПС многократно подавал сигналы об остановке, но водитель не реагировал.

В связи с этим один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь по колесам машины. Никто не пострадал.

Впоследствии нарушителя задержали и доставили в полицию. Им оказался 19-летний житель Калужской области без водительских прав. В его отношении составлено 18 административных протоколов.

Схожая ситуация произошла ранее в Омске. Сотрудники ГИБДД попросили водителя ВАЗ-2105 остановиться, однако он попытался скрыться, совершая опасные маневры и выезжая на встречную полосу.

Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие. В результате мужчина был задержан. Против него составлено семь протоколов об административных правонарушениях.

