Собянин: утверждена концепция школы и детского сада в Москворечье-Сабурове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников.

"Это будет "образовательный город", состоящий из пяти корпусов. Их объединят наземными переходами со светлыми галереями. Внутреннее пространство кабинетов и групп детского сада сделаем "гибким", чтобы оно могло подстраиваться под разные задачи – от учебы до командной работы", – подчеркнул мэр столицы.

В школе также появятся спортивные залы, лабораторно-исследовательский комплекс, творческая мастерская и комбинированные мастерские по обработке металла и дерева.

На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний. Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Также планируется большой амфитеатр для проведения праздников.

Строительство комплекса завершат в 2028 году.

