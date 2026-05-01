Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 мая, 14:29

Мэр Москвы

Собянин: утверждена концепция школы и детского сада в Москворечье-Сабурове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников.

"Это будет "образовательный город", состоящий из пяти корпусов. Их объединят наземными переходами со светлыми галереями. Внутреннее пространство кабинетов и групп детского сада сделаем "гибким", чтобы оно могло подстраиваться под разные задачи – от учебы до командной работы", – подчеркнул мэр столицы.

В школе также появятся спортивные залы, лабораторно-исследовательский комплекс, творческая мастерская и комбинированные мастерские по обработке металла и дерева.

На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний. Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Также планируется большой амфитеатр для проведения праздников.

Строительство комплекса завершат в 2028 году.

Ранее стало известно, что в столичном районе Солнцево построят новую школу с робоклассом и IT-полигоном. Здание на улице Матросова будет состоять из 3-этажного блока начальной школы и 4-этажного для основной и средней. На прилегающей территории оборудуют школьный стадион, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и площадки для активных игр.

Мэр Москвы рассказал о строительстве школы будущего в Мещанском районе

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика