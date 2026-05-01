01 мая, 13:40
Неизвестные воздушные шары с грузом упали на юге Польши
Неизвестные воздушные шары с грузом упали на территории гмины Ивкова на юге Польши. Об этом сообщил портал Capuccino.
"Полицейские осматривают места падения и проверяют содержимое посылок", – отмечается в сообщении.
Как указала радиостанция RMF FM, там могли приземлиться три метеорологических зонда с шестью пакетами с грузом. Журналисты утверждают, что в них нашли сигареты якобы белорусского производства без акцизных марок.
Сотрудники полиции вместе с пожарными провели пиротехническую проверку, установив, что шары не представляют опасности.
Ранее аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков метеорологических зондов. Тогда аэровокзал не работал несколько часов. Однако спустя время был возобновлен прием и выпуск самолетов.
По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет, а одного из подозреваемых задержали.