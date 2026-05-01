Неизвестные воздушные шары с грузом упали на юге Польши

Неизвестные воздушные шары с грузом упали на территории гмины Ивкова на юге Польши. Об этом сообщил портал Capuccino.

"Полицейские осматривают места падения и проверяют содержимое посылок", – отмечается в сообщении.

Как указала радиостанция RMF FM, там могли приземлиться три метеорологических зонда с шестью пакетами с грузом. Журналисты утверждают, что в них нашли сигареты якобы белорусского производства без акцизных марок.

Сотрудники полиции вместе с пожарными провели пиротехническую проверку, установив, что шары не представляют опасности.

Ранее аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков метеорологических зондов. Тогда аэровокзал не работал несколько часов. Однако спустя время был возобновлен прием и выпуск самолетов.

По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет, а одного из подозреваемых задержали.

