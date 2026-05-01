На портале mos.ru собрали мероприятия ко Дню Победы во всех округах Москвы

Специальный лендинг, посвященный Дню Победы в Москве, появился на портале mos.ru. Горожане могут найти там сведения о мероприятиях и выбрать форматы участия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Блог, посвященный волонтерским акциям, позволяет узнать о подготовке к Дню Победы. Также здесь можно присоединиться к волонтерам и найти адреса "Домиков добра" проекта "Москва помогает".

Посмотреть ближайшую площадку можно в разделе "Как отметить День Победы рядом с домом". В нем собрали лучшие мероприятия для жителей каждого округа Москвы.

Например, горожане могут послушать и спеть военные песни, поздравить ветеранов и почувствовать дух Победы на окружных площадках или посетить концерты, мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы для взрослых и детей в Парке Горького, парке искусств "Музеон", парках "Красногвардейские пруды", "Ходынское поле", "Сокольники", "Митино", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". В разделе рассказывается и о фестивале "Московская весна".

Любителям культурных событий в лендинге предлагается взглянуть на раздел "Культурная афиша для всей семьи". В нем содержится информация о том, что посмотреть и куда сходить в майские праздники. Для горожан организовали бесплатные спектакли и концерты, часть из которых пройдет на улицах, тематические выставки и мероприятия ко Дню Победы более чем в 30 музеях и галереях, а также спортивные события и кинопоказы о Великой Отечественной войне в 10 кинотеатрах "Москино".

Раздел "Куда сходить 9 мая в Москве" рассказывает о центральных площадках, на которых состоятся тематические мероприятия.

Ранее в России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Первыми их увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны.

