Собянин: городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ

Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ. Он начнется вечером и продлится до 06:00 27-го числа, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для ребят подготовили большую программу, в том числе активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев.

На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход будет производиться по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек.

"Мероприятие, объединяющее молодежь, способствует формированию уважения к традициям, истории и ценностям страны", – написал мэр столицы.

Ранее Рособрнадзор заявил, что изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет. Всего в текущем году сдать ЕГЭ планируют более 747 тысяч человек. Экзамены проведут во всех регионах России и 54 странах за рубежом. Для этого будет организовано около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов.

