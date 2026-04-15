Последние звонки в школах России пройдут 26 мая

Последние звонки в российских школах прозвучат 26 мая, а выпускные вечера пройдут 27 июня. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, соответствующие даты утверждены приказом № 704, который в том числе регламентирует вопрос завершения текущего учебного года. Также в документе прописаны предельные объемы домашнего задания и максимальное количество часов уроков.

При этом режим и график учебного года устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. Летние каникулы для школьников начнутся 27 мая, а завершатся 31 августа.

Сдача единого государственного экзамена будет начинаться не ранее 1 июня, заявляли в Рособрнадзоре. Такой порядок позволит школам и выпускникам более четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий. При этом других серьезных изменений в процедуре проведения ЕГЭ в текущем году не ожидается.

