Сдача ЕГЭ теперь будет начинаться не раньше 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет начинаться не ранее 1 июня, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

"Ранее было поручение президента (Владимира Путина. – Прим. ред.), в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило", – цитирует его ТАСС.

По словам Музаева, такой порядок позволит школам и самим выпускникам более четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что отечественные школы проведут выпускные вечера 27 июня, а последние звонки в школах прозвенят 26 мая. В ведомстве указали, что эти даты носят рекомендательный характер.

