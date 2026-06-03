Суд взыскал с предпринимателя 100 тыс руб из-за образа Чебурашки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суд Нижегородской области взыскал с продавца на маркетплейсе компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное использование образа Чебурашки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

На маркетплейсе был выявлен товар, схожий со знаком, исключительные права на который принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм". А также изображение Чебурашки из анимационного фильма "Крокодил Гена", право пользования которым принадлежит ООО "Союзмультфильм".

При этом отмечается, что разрешение на использование товарного знака ответчик не получал. В связи с этим истцы потребовали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей каждому, а также возместить судебные издержки.

Ранее японский производитель электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Установлено, что женщина продавала на одном из маркетплейсов маркированные брендом Makita инструменты. Однако у них имелись признаки контрафактности.