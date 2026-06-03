Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 16:14

Общество

Суд взыскал с предпринимателя 100 тыс руб из-за образа Чебурашки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суд Нижегородской области взыскал с продавца на маркетплейсе компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное использование образа Чебурашки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

На маркетплейсе был выявлен товар, схожий со знаком, исключительные права на который принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм". А также изображение Чебурашки из анимационного фильма "Крокодил Гена", право пользования которым принадлежит ООО "Союзмультфильм".

При этом отмечается, что разрешение на использование товарного знака ответчик не получал. В связи с этим истцы потребовали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей каждому, а также возместить судебные издержки.

Ранее японский производитель электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Установлено, что женщина продавала на одном из маркетплейсов маркированные брендом Makita инструменты. Однако у них имелись признаки контрафактности.

Читайте также


судыобществорегионы

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика